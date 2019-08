Palabanca al buio nella mattinata di mercoledì 7 agosto. Il motivo è legato all’azione dei malviventi che hanno rubato cavi di rame dalla centralina che si trova di fronte alla struttura sportiva. In mattinata erano previsti i test per i giocatori della Gas Sales Volley in vista del raduno. Le prove atletiche si sono dunque svolte senza luce.

