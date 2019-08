Sorpresi mentre rubano le offerte in chiesa, arrestati due pluripregiudicati a Rivergaro

Con un metro estendibile e del nastro biadesivo stavano rubando le offerte dei fedeli dai bussolotti presenti nel santuario di Rivergaro. Due pluripregiudicati, di 61 e di 46 anni, disoccupati, entrambi residenti a Piacenza sono stati arrestati ieri, 6 agosto, a mezzogiorno.

L’atteggiamento sospetto è stato notato da una donna entrata in chiesa. Il rettore del santuario si è appostato in un punto in cui era possibile vedere l’uomo in azione con il nastro bioadesivo mentre il complice restava fuori a controllare.

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri che hanno perquisito i due uomini. Il più giovane addosso aveva, il metro estendibile con appiccicato all’estremità del biadesivo, una piccola pila, 10 foglietti di biadesivo nuovi, 12 foglietti già usati e 31,50 euro in monetine e banconote.

Colti in flagranza, i due pluripregiudicati sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e sottoposti agli arresti domiciliari presso la loro residenza.

