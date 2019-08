Piacenza ricorda lo scoppio della Pertite. Quarantasette le vittime, centinaia i feriti

L’8 agosto ricorre la Giornata nazionale del Sacrificio del Lavoro italiano nel mondo, in ricordo dei 136 minatori italiani che persero la vita nella miniera belga di Marcinelle, nel 1956.

Anche Piacenza rende loro omaggio, nella giornata in cui si celebra il tragico anniversario dell’esplosione che, nel 1940, causò nello stabilimento cittadino della Pertite la morte di 47 persone e il ferimento di altre centinaia.

Giovedì 8 agosto, alle 10.30, in piazzetta Pescheria si terrà la cerimonia di commemorazione della tragedia. Nell’occasione, sarà ricordato anche lo scoppio che causò, nel settembre del 1928, 47 vittime all’interno dello stabilimento. Sarà l’assessore Erika Opizzi a rappresentare l’Amministrazione comunale, accanto al presidente di Anmil Giovanni Ferrari che tributerà l’omaggio dell’associazione alle vittime del lavoro. La benedizione sarà affidata al cappellano militare don Daniele Benecchi.

La storia

Erano circa un migliaio gli operai della fabbrica di caricamento proiettili della Pertite che l’8 agosto del 1940 si trovavano, intenti alle proprie mansioni, nello stabilimento di via Emilia Pavese, sventrato con brutalità improvvisa da due scoppi devastanti. Il fragore delle esplosioni, che provocarono la morte di 47 persone e il ferimento di altre cinquecento, scosse la città – e la sua coscienza – alle 14.42 di un pomeriggio che Piacenza non avrebbe più dimenticato. Una lapide posta sotto i Portici di Palazzo Gotico in Piazza Cavalli ricorda i nomi delle vittime.