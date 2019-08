La tartaruga Ugo sta bene. In fuga tra le vie della città è stata ritrovata dalle guardie zoofile

L’escursione della tartaruga Ugo tra le vie cittadine è durata meno di due notti. Fino a quando le guardie zoofile di Fare Ambiente l’hanno ritrovata e consegnata alla sua famiglia. La storia a lieto fine di questa piccola testuggine di 35 anni si è avverata pochi giorni fa, dopo un’improvvisa fuga da casa che ha fatto allarmare – e non poco – i suoi proprietari.

Domenica pomeriggio, infatti, la tartaruga Ugo è scappata dal giardino di un’abitazione nella zona di via Manfredi, probabilmente attraverso il cancello lasciato aperto per sbaglio, addentrandosi tra i marciapiedi e le carreggiate del quartiere senza curarsi ovviamente dei mezzi in transito.

Le “divise verdi” di Fare Ambiente sono entrate in azione, volgendo lo sguardo ai social network in cerca di indizi per rintracciare il rettile. La fortuna è stata dalla loro parte: le guardie zoofile hanno scovato Ugo setacciando e verificando alcuni avvisi di ritrovamento di tartarughe nel Piacentino pubblicati su Facebook.