Esce di strada nella notte e finisce in un canale a Bobbiano, muore motociclista di 55 anni

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto sulle strade piacentine. Un motociclista piacentino di 55 anni, per cause da chiarire, è caduto nei pressi di Bobbiano di Travo e, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, purtroppo non ce l’ha fatta.

Intorno alle 2 di notte, il guidatore di un’auto di passaggio ha udito dei lamenti e ha notato la moto nel canale: il centauro era rimasto schiacciato dal mezzo. I vigili del fuoco lo hanno liberato e i soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo ma purtroppo l’uomo è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rivergaro.

