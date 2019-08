Il motociclista dell’incidente di ieri non ce l’ha fatta: arrestato il conducente del furgone per omicidio stradale

Il motociclista rimasto coinvolto nel pomeriggio di ieri, 9 agosto, in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 412a a Castel San Giovanni è morto all’ospedale Maggiore di Parma. Le cause dell’incidente stradale sono state vagliate dal personale della polizia locale e dai carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni. La moto con in sella il 36enne viaggiava in direzione Castel San Giovanni, quando, nei pressi della località “La Gatta”, si è scontrata lateralmente con un autocarro che stava svoltando a sinistra. Alla guida del mezzo un 45enne di Rottofreno, che come previsto dalla normativa vigente, è stato invitato a sottoporsi ad esami urgenti per verificare la presenza nel sangue di alcol e/o sostanze stupefacenti. L’uomo si è rifiutato. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Dopo la morte del motociclista, si è proceduto al prelievo ematico coattivo nei confronti del 45enne di Rottofreno che è stato arrestato per omicidio stradale e portato al carcere di Piacenza.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà