Incendio nella notte in un appartamento, salvi i coniugi residenti

Attimi di grande apprensione nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto. In un appartamento di San Lazzaro a Piacenza si è sviluppato un incendio e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, divampate forse per un corto circuito, erano già arrivate alla camera da letto quando i proprietari hanno chiamato il 115. I pompieri hanno messo in salvo i residenti e hanno domato le fiamme.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà