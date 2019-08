Recupera la droga dalla siepe ma c’erano i carabinieri: arrestato

Un via vai sospetto era stato notato dai cittadini in un’area verde nella zona di via Calciati a Piacenza. I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Piacenza hanno organizzato servizi di monitoraggio e hanno sorpreso un 28enne nigeriano residente in Valdarda mentre recuperava un involucro nascosto in una siepe e lo consegnava a un cliente. Alla vista dei militari il giovane ha tentato di fuggire ma è stato bloccato, addosso aveva 140 euro probabile provento di spaccio. La dose di marijuana e le banconote sono state sequestrate. Il 28enne è stato arrestato, il 30enne acquirente è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

