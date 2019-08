Un sogno realizzato: un pulmino per gli ospiti disabili della “Pellegrina”

Un pulmino per gli ospiti di casa “Don Venturini”, la casa della Diocesi che accoglie le persone malate di aids: un sogno che si è realizzato grazie alla generosità di tanti piacentini (con donazioni online) e alla Banca di Piacenza. “Vengo anch’io” s’intitolava la raccolta fondi organizzata nei mesi scorsi dall’associazione “La Ricerca” (che gestisce la struttura di accoglienza) in collaborazione con i volontari dell’associazione “PaCe” (Persona al Centro) e postata online sulla piattaforma “Rete del Dono” con un appello scritto dagli stessi ospiti della casa: “Abitiamo alle porte della città di Piacenza, in località Pellegrina. Il problema è che non abbiamo alcun mezzo attrezzato adeguatamente per il trasporto delle persone in carrozzella. Quindi per esigenze vitali, come le periodiche visite mediche, dobbiamo per forza sempre richiedere accompagnamenti a pagamento, che sono a nostro carico, un carico che pesa sulla pensione di invalidità, specie nei periodi in cui bisogna recarsi spesso anche in ospedale. Quanto al resto della nostra quotidianità, senza un mezzo adeguato, siamo giocoforza costretti a limitare le uscite apparentemente meno necessarie, ma per noi altrettanto importanti perché ci consentono di fare vita di comunità, come recarsi in città o nel paese più vicino per bere un caffè al bar in compagnia”.

Promossa sui social (Facebook e Instagram) e sul sito ufficiale dell’associazione, ma soprattutto grazie all’appassionata opera di sensibilizzazione dei volontari “PaCe” che hanno allestito anche spettacoli benefici ad hoc, sono stati raccolti 8.701 euro, fra donazioni individuali e un contributo da parte della sezione Leo Club di Rivalta e Piacenza. Determinante è stato l’aiuto arrivato dalla Banca di Piacenza che ha donato 15mila euro.