Vigili del fuoco di Piacenza raggiungono Faenza per spegnere maxi incendio

Anche i vigili del fuoco di Piacenza in prima linea per spegnere le fiamme del gigantesco incendio della ditta di logistica Lotras di Faenza: nella mattinata del 10 agosto, alcuni mezzi sono partiti dalla stazione di strada Valnure per aiutare i colleghi del Ravennate. Mezzi e uomini si sono avviati attorno alle 12 da Piacenza. In tutto, quattro squadre con il Gruppo Operativo Speciale (Gos) specializzato nel movimento terra: i mezzi sono stati impiegati nella giornata di ieri per le cosiddette operazioni di “smassamento” delle parti di magazzino incendiate e da rimuovere per procedere con le restanti attività di messa in sicurezza.

