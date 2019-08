Bloccati sotto il sole dalle auto dei bagnanti, 19 multe comminate dalla Municipale

Diciannove multe da oltre ottanta euro l’una. E’ il risultato dell’azione messa in atto dalla polizia municipale di Bobbio e Marsaglia domenica scorsa nei pressi di San Salvatore, nel comune di Cortebrugnatella. Gli agenti sono stati costretti a redigere verbali in serie visto il parcheggio selvaggio da parte dei bagnanti del Trebbia che hanno bloccato il transito lungo la strada comunale di Telelcchio.

Qui, un’auto è stata bloccata per diverse ore: a bordo un’intera famiglia composta da cinque persone tra cui anche una bimba di un anno. Sono servite diverse ore per consentire alla vettura di riportarsi sulla 45, anche grazie agli avvisi con gli altoparlanti diramati dagli agenti e rivolti ai turisti lungo le spiagge del fiume. La Croce Rossa di Marsaglia ha prestato soccorso alla famiglia in difficoltà con alcune bottiglie d’acqua.