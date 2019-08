Falciata sulle strisce pedonali, paura per una giovane ciclista

In via Manfredi

Paura in via Manfredi intorno alle 20.30. Una giovane donna che stava attraversando lungo le strisce pedonali all’altezza della chiesa della Santissima Trinità, è stata falciata da una utilitaria. Il conducente della vettura ha arrestato la propria corsa e lanciato l’allarme. Sul posto gli operatori della Pubblica Assistenza che hanno condotto la ciclista all’ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.