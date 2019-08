Nuova scuola di Cadeo: “A settembre pronti per accogliere gli studenti”

Lavori in corso

“Le demolizioni all’interno del plesso scolastico sono concluse. Ora prende il via la fase di ricostruzione per essere pronti ad accogliere gli studenti a settembre. Al suono della campanella tutti gli studenti troveranno una classe ad accoglierli”. Sono le parole del sindaco di Cadeo, Marco Bricconi, che illustra l’avanzamento dei lavori al polo scolastico del paese. “Per prime sono state demolite le strutture interne alla scuola elementare – prosegue il primo cittadino -, la prima che dovrà essere riaperta. Qui sono terminati i lavori di ricostruzione delle pareti e anche il posizionamento degli impianti idraulici e elettrici. A breve inizieranno il lavoro di intonacatura e rifacimento pavimenti per essere pronti al riavvio scolastico”.

Poi è stato il turno dell’intervento sulla parte di scuola media, dove sono stati smantellati e suddivisi tutti i materiali per destinarli alla raccolta differenziata, così come sono stati eliminati i vetri dei serramenti di alluminio. Il passaggio successivo riguarderà la costruzione di una nuova palazzina che comprenderà 12 aule, nuovi laboratori, una nuova sala mensa per scuola primaria e secondaria,nuovi bagni, oltre a un nuovo centro di cottura che servirà tutto il distretto di Levante grazie ad una convenzione con l’Asl.

“Davanti ai muri eretti, a protezione del cantiere sono stati posti dei pannelli di compensato – aggiunge Marica Toma, vicesindaco di Cadeo – questi potranno essere utilizzati dai ragazzi per cimentarsi in opere creative pittoriche”.