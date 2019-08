Paura per un bambino centrato da un furgone in via Casseri: d’urgenza al pronto soccorso

E’ stato condotto d’urgenza al pronto soccorso cittadino ma non è fortunatamente in pericolo di vita il bambino di sette anni che oggi, mercoledì 14 agosto, poco dopo le 19, è stato travolto da un furgone all’incrocio tra via Casseri e via Visconti. Il giovane viaggiava a bordo di una bicicletta e, per cause da accertare, è stato urtato dal mezzo scaraventandolo a terra. Tempestivi i soccorsi che sono intervenuti sul posto, mentre gli agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi di legge.

