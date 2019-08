Folla al Corpus Domini per l’ultimo saluto a Fabrizio Brizzolesi

Incidente in moto

Parenti e amici hanno dato l’ultimo saluto a Fabrizio Brizzolesi, il 54enne piacentino morto nel tragico incidente in moto di venerdì notte a Bobbiano.

Il funerale, celebrato in un’affollata chiesa del Corpus Domini, ha visto anche la partecipazione di tante persone legate al padre Sergio, artista e scultore. Presente anche Claudio Ghittoni, sindaco di Gropparello, in paese di origine della famiglia.

Sulla drammatica caduta resta una grande incognita: i giovani che primi sono arrivati sull’incidente non hanno potuto immediatamente chiamare i soccorsi a causa della mancanza di linea telefonica, ma sono dovuti andare fino a Travo, dove i cellulari hanno campo.