Tragedia di Ferragosto: schianto con la moto nel Lodigiano, perde la vita Paolo Andreazza

E’ un artigiano residente a Castelsangiovanni la vittima del tragico incidente accaduto la notte di Ferragosto nel Lodigiano.

Paolo Andreazza, 47 anni, in sella alla sua moto si è schiantato contro un guard rail. L’uomo, originario di Altivole, in provincia di Treviso, da una quindicina di anni viveva e lavorava in Valtidone.

Al termine di una giornata trascorsa in allegria, ha trovato la morte in una rotatoria sulla provinciale 23 Lodi – Borghetto – Massalengo. La sua Ducati Diavel ha “saltato” una delle aiuole spartitraffico e fuori controllo si è appunto schiantata contro il guard rail. Purtroppo vano è stato ogni soccorso.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA