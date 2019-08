L’escursionista morto nel dirupo visitò Villa Braghieri nei mesi scorsi

Simon Gautier, l’escursionista francese di 28 anni ritrovato morto domenica 18 agosto in un dirupo in Cilento era stato in visita a Castel San Giovanni la scorsa primavera. Aveva trascorso una mattinata in visita a villa Braghieri per raccogliere elementi utili alla stesura della sua tesi di dottorato, dopodiché si era fermato a pranzo ospite di Giuseppe Gandini, per anni responsabile della storica residenza oggi sede (tra le altre cose) della biblioteca comunale.

“Ancora faccio fatica a crederci – dice Gandini -; solo quattro mesi fa era stato ospite a casa mia. Lo avevo accompagnato a villa Braghieri. Poi quando ho sentito dai giornali e dalle tv che era scomparso e che lo hanno ritrovato senza vista sono rimasto malissimo”.