Gli abitanti dei Torrazzi: “Servono le strisce pedonali”

Più sicurezza davanti alle proprie abitazioni è quanto chiedono gli abitanti del residence “I Torrazzi” – un piccolo complesso residenziale sulla strada Agazzana, alle porte del quartiere Besurica – che vorrebbero un attraversamento pedonale sicuro.

“Le strisce permetterebbero a noi residenti di passare sul lato opposto della carreggiata e di camminare sulla pista ciclabile verso la città, oppure in direzione di Vallera e Gossolengo. Ad oggi, per tutelare la nostra incolumità, in particolare nella stagione invernale caratterizzata da buio e nebbia, abbiamo posizionato una grata metallica sopra al canale per creare una sorta di passaggio pedonale nelle immediate vicinanze”, sottolinea Alberto Boiardi, che vive in questa zona da dodici anni, ovvero fin da quando è stata costruita.

La stessa richiesta arriva da Emilia Tramelli, direttrice della casa di riposo “Duemiglia” (collocata di fronte al residence): “Ho già contattato due volte l’amministrazione comunale, evidenziando la forte esigenza di realizzare le strisce pedonali o un dosso per consentire a chiunque di attraversare in serenità. Il flusso di gente, infatti, è notevole: la nostra struttura dà lavoro a circa 70 operatori e ospita 75 anziani, che ogni giorno vengono raggiunti da due famigliari a testa. Si tratta, quindi, di almeno 150 persone dirette settimanalmente verso questo perimetro urbano”.