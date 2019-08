Via Tansini, i residenti: “Alberi dei giardini invadono il cortile condominiale”

Gli arbusti dei giardini pubblici Guareschi tra via Veneto, via Don Minzoni e via Tansini invadono il cortile di un condominio di via Tansini a Piacenza. A segnalarlo sono i residenti muniti di documentazione fotografica. “La vegetazione arriva allo scivolo e le auto devono passare tra le foglie per poter raggiungere i garage” ha lamentato un abitante alla nostra redazione con l’auspicio che il Comune possa intervenire al più presto.

