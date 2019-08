Da Castel San Giovanni a Fiorenzuola, in arrivo otto nuovo dirigenti scolastici

Otto nuovo dirigenti scolastici nel Piacentino per l’anno scolastico 2019-20. La nomina è stata ufficializzata venerdì 23 agosto dall’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna. Si tratta di:

Maria Cristina Angeleri, Istituto Comprensivo Card. Agostino Casaroli di Castel San Giovanni

Carolina Burgio, Istituto Comprensivo di Castell’Arquato

Monica Caiazzo, Scuola Primaria Vittorino Da Feltre di Piacenza

Romeo Nicola Manno, Scuola Pietro Giordani di Piacenza

Monica Massari, Istituto Comprensivo Carella di Pianello

Leonardo Mucaria, Istituto Comprensivo Ugo Amaldi di Cadeo

Claudia Pavesi, Istituto Comprensivo Gatti di Fiorenzuola

Giovanna Solari, Direzione Didattica del II Circolo di Piacenza.

Nei prossimi giorni sottoscriveranno i contratti individuali di lavoro correlati all’assunzione in ruolo ed al primo incarico. Gli incarichi conferiti avranno, secondo norma, durata triennale.

Nel complesso i titolari in servizio nel Piacentino saranno 28, 6 le scuole in reggenza, per un totale di 34 dirigenti scolastici.