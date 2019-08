Barriera Genova, incidente sulla rotonda. Traffico in tilt

Scontro tra un’auto e una moto alla rotonda di barriera Genova a Piacenza. L’incidente si è verificato intorno alle 11 di sabato 24 agosto. L’uomo in sella alla due ruote in seguito all’impatto è caduto a terra ed è stato condotto all’ospedale di Piacenza da un’ambulanza, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia municipale, il traffico ha subito pesanti disagi.

