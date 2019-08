Cantiere in via Cremona, senso unico fino a metà settembre

Il cantiere sul cavalcavia di via Cremona terminerà a metà settembre. Lo ha garantito l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi, rispondendo ai malumori di alcuni cittadini dovuti al senso unico provvisorio che si protrae da settimane e settimane in questo tratto.

“I tecnici stanno provvedendo alla messa in sicurezza della carreggiata e alla realizzazione della pista ciclabile per tutelare al meglio la circolazione degli utenti deboli della strada – ha illustrato l’assessore -. Si tratta di un intervento programmato, per il quale si è deciso di chiudere il senso di marcia meno impattante dal punto di vista viabilistico”. Ad oggi infatti, a causa dei lavori, non è possibile percorrere il cavalcavia dalla rotonda su via Caorsana in direzione di via Emilia Parmense, ma solo viceversa.

Una ringhiera metallica e la restrizione della carreggiata dettano il senso unico. “Questa situazione si protrae da troppo tempo – ha denunciato un piacentino – e crea disagio in uno svincolo così cruciale e trafficato della città”.