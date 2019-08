Ennesima rissa in piazzale Roma, polizia in azione per riportare l’ordine

Con cadenza tristemente regolare, anche in questo fine settimana forze di polizia che sono state costrette ad intervenire nella zona della Lupa per sedare i bollenti spiriti della numerosa clientela di alcuni bar che affacciano su piazzale Roma, all’intersezione con viale Patrioti. Come già avvenuto nelle scorse settimane, liti frequenti che si trasformano in risse. Questo è accaduto oggi, domenica 25 agosto, poco dopo le 13. Non si sono registrati feriti gravi e ancora non si conoscono i provvedimenti assunti dagli uomini della questura intervenuti sul posto.

