Piacenza accoglie gli alpini con 1.500 tricolori. Imbandieramento al via

Centinaia di bandiere tricolore stanno per invadere Piacenza. Un segno di accoglienza nei confronti degli alpini che tra meno di due mesi invaderanno la città in occasione del Raduno del Secondo raggruppamento di Emilia Romagna e Lombardia. Il 19 e 20 ottobre sono attese 25mila penne nere e simpatizzanti per il secondo evento annuale più importante dopo l’Adunata.

Tra le tappe di avvicinamento alla manifestazione c’è l’imbandieramento. Oltre 1.500 tricolori compariranno lungo le vie della città, in particolare in quelle che ospiteranno la sfilata prevista nella mattinata di domenica 20 ottobre. La commissione imbandieramento guidata dal past president Bruno Plucani e formata da venti alpini, dall’alba di oggi, 26 agosto, è scesa in strada scortata dalla Polizia municipale per posizionare i tricolori, segno di accoglienza in vista dell’evento. L’attività che proseguirà tutta le settimana dall’uscita del casello autostradale Piacenza Ovest e via Emilia Pavese. I piacentini potranno vedere all’opera un sollevatore Manitou messo a disposizione dalla ditta Bramieri con gli operatori alpini, dotati di apposito brevetto, impegnati a collocare le bandiere.

IL PROGRAMMA

Sabato 19 ottobre

Ore 15

Ammassamento – Via Maculani

Accoglienza Labaro Nazionale ANA – Via Maculani

Sfilata al monumento ai Caduti – Viale Risorgimento – P.zza Cavalli

Alzabandiera – Piazza Cavalli

Deposizione corona monumento ai Caduti – Piazza Cavalli

Ore 17

Santa Messa nel Duomo – P.zza Duomo

Ore 21

Concerto Fanfara Brigata Alpina Taurinense – Palazzo Gotico

Ore 22.30

Concerto e carosello fanfare – Piazza Cavalli

Domenica 20 ottobre

Ore 8.30

Accreditamento Sezioni e Gruppi Polo Mantenimento Pesante Nord – Piazzale Torino

Ore 9

Ammassamento Polo Mantenimento Pesante Nord – Piazzale Torino

Ore 9.30

Arrivo Gonfaloni Polo Mantenimento Pesante Nord – Piazzale Torino

Allocuzioni Autorità,

Sfilata,

Passaggio della stecca – Piazza Cavalli

Ammainabandiera – Piazza Cavalli