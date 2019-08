Controlli della polizia stradale: sei ubriachi e due giovani positivi a droghe

Sei persone denunciate (cinque uomini e una donna) per guida in stato di ebbrezza, sei patenti ritirate e due giovani piacentini di circa 25 anni trovati positivi a cannabis e cocaina. In un caso, una vettura è stata anche sottoposta a sequestro. Questo il bilancio dei controlli, operati nella notte di sabato 24 agosto, dalla polizia stradale di Piacenza da mezzanotte alle sei del mattino. Un servizio che ha visto in campo anche la Croce Rossa, il medico della polizia di Stato e il personale sanitario della scuola allievi agenti di polizia.

Complessivamente sono state 50 (40 donne e 10 uomini) le persone fermate al volante e controllate. Un neopatentato è stato sanzionato per assunzione di bevande alcoliche nonostante la legge preveda un tasso alcolemico pari a 0 grammi per litro di sangue. I controlli proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane. Nell’ultimo mese a polizia stradale ha contestato altre 12 violazioni per guida in stato di ebbrezza.