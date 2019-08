Alessandra Carlà tra le prime 20 reginette dell’Emilia Romagna

Dopo il titolo di miss Piacenza 2019 conquistato a luglio, ha proseguito con le selezioni regionali di Miss Italia, classificandosi tra le prime venti ragazze più belle di tutta l’Emilia Romagna. Alessandra Carlà avrebbe tuttavia potuto spingersi molto più in là, ma alcuni problemi familiari le hanno impedito di prender parte ad alcune selezioni eliminatorie. “Sono comunque molto soddisfatta del mio percorso – ha affermato la giovanissima Alessandra -, il prossimo anno la mia scalata partirà direttamente dalle finali regionali. Cosa vedo nel mio futuro? Mi piacerebbe far parte del mondo dello spettacolo – non ha nascosto Alessandra – ma a dire il vero mi stuzzicano anche altre due strade: entrare nelle forze dell’ordine oppure lavorare come hostess di volo“.

