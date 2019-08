L’amica di Sebastiani: “Massimo ossessionato dall’amore impossibile per Elisa”

Se per Elisa Pomarelli, Massimo Sebastiani era solo un amico, così non era per lui. A riferirlo è un’amica del 45enne di cui non si hanno notizie da domenica 25 agosto. L’uomo residente nei pressi di Zena di Carpaneto è svanito nel nulla insieme alla 28enne di Piacenza. A lanciare l’allarme sono stati i genitori della giovane non vedendola rincasare nella serata di domenica.

Elisa Belveri, amica di Sebastiani, ha dichiarato al quotidiano Libertà: “Massimo è una brava persona, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Da diverso tempo però si era innamorato di Elisa e non era corrisposto. Era ossessionato da lei”. In base a quanto si è appreso, Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, si sono conosciuti alcuni anni fa nell’agenzia assicurativa in cui lavora Elisa che ha una passione speciale per l’agricoltura. Massimo, operaio di un’azienda metalmeccanica e agricoltore nel tempo libero, stava insegnando a Elisa Pomarelli le tecniche agricole.

L’ultima volta sono stati visti insieme a pranzo domenica 25 agosto in una trattoria di Ciriano di Carpaneto. Da lunedì sono scattate le ricerche coordinate dalla prefettura.

