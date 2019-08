Apre a Piacenza l’emporio Olio Carli. “Il segreto? La passione per il lavoro”

Una storia iniziata nel 1911 e che continua ancora oggi grazie alla passione di un’intera famiglia. Lo storico marchio dell’Olio Carli arriva anche a Piacenza, dove ha aperto il suo 13esimo emporio in Italia. A guidarlo è Claudia Carli, nipote di Carlo e bisnipote di Giovanni, il fondatore. “Il segreto di tanta longevità? La passione per il proprio lavoro, me lo ha trasmesso il nonno questo valore”.

