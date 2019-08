“Erbacce alte un metro contro il liceo Gioia”. La segnalazione di una prof

“Al liceo Gioia non manca nulla, nemmeno un bel boschetto dove passeggiare tra una lezione e l’altra”. Più che un’oasi fiabesca, però, l’intrico di vegetazione all’esterno dell’istituto di viale Risorgimento sembra una giungla selvaggia. A segnalare questo ennesimo scorcio di incuria del verde pubblico è stata la docente Michela Vignola, che ha pubblicato su Facebook le fotografie del marciapiede in via Campo della Fiera – proprio ai lati dell’edificio scolastico – ricoperto di piante infestanti alte più di un metro e mezzo.

“Si tratta di erbacce che sono state lasciate crescere in modo indiscriminato – ha scritto la professoressa sui social network – rischiando di danneggiare l’immobile, oltre ad essere antiestetiche”.

