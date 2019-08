Sbalzato dalla guida finisce sotto al suo furgone. Gravissimo

E’ stato travolto dal furgone che stava guidando l’uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a San Pietro in Cerro, sulla strada per Villanova all’altezza del cimitero. In seguito allo scontro con un’auto l’uomo è stato sbalzato dal sedile di guida, finendo in un canale a lato della carreggiata e travolto dal suo stesso mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo e l’eliambulanza che lo ha trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Parma.