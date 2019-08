Calendasco, spaventoso incidente tra un’auto e una moto: quattro feriti, due sono molto gravi

E’ di quattro feriti, di cui due molto gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 31 agosto, alle porte di Incrociata, frazione di Calendasco. Stando a una prima ricostruzione pare che una moto con a bordo due persone abbia centrato ad alta velocità la fiancata di un’auto intenta a svoltare. Nello scontro sono rimasti gravemente feriti il conducente della moto e l’anziana di circa 80 anni alla guida dell’auto, con quest’ultima che ha perso conoscenza. Entrambi sarebbero in pericolo di vita. L’eliambulanza, atterrata poco distante, li ha condotti all’ospedale di Parma.

Oltre a loro, è rimasta ferita anche la compagna del centauro, che viaggiava sulla due ruote: per lei è stato disposto il trasporto all’ospedale di Piacenza. In gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, anche la figlia dell’anziana conducente dell’auto. Sul posto la Croce Rossa e l’automedica del 118, mentre dei rilievi se ne stanno occupando tre pattuglie della polizia municipale bassa Valtrebbia Valluretta.