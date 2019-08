“I love Piacenza”, shopper bag per sostenere “Oltre l’autismo”

Le bellezze del territorio piacentino racchiuse in una borsa di plastica così simile alle celebri buste del grande magazzino londinese di Harrods. Ma con due dettagli essenziali che la contraddistinguono: i simboli della nostra provincia stampati all’esterno e il prezioso mare di solidarietà a favore dei ragazzi con sindrome dello spettro autistico contenuto all’interno. Ieri mattina, nella sala consigliare di palazzo Mercanti, le istituzioni locali e i referenti dell’associazione “Oltre l’autismo” hanno presentato la nuova shopper “I love Piacenza”, prodotta in quattromila pezzi acquistabili con un’offerta di 10 euro l’uno allo scopo di sostenere le attività della onlus e di favorire l’ambizioso progetto della costruzione della “Casa della vita”, futuro centro residenziale per l’accoglienza di giovani e adulti affetti da disturbi autistici.

