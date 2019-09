Carpaneto, inaugurata la festa della Coppa. Giochi, danze e tanta gastronomia

Inaugurata ufficialmente a Carpaneto la 63esima edizione della festa della Coppa, partita venerdì 30 agosto, che si conferma essere uno dei pilastri dell’estate gastronomica piacentina. Assente il sindaco, in America per motivi di studio e lavoro, il vicesindaco Paola Campopiano ha fatto gli onori di casa, e ha tracciato il perimetro dell’evento, che comprende attività per tutte le età, musica, gioco , sport e ballo. Al centro, ovviamente, la regina della festa, la coppa. Quattro giorni di festa nei quali si parlerà anche di come difendere i prodotti del territorio, e che si concluderà lunedì 2 settembre con il gran finale dei fuochi d’artificio.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà