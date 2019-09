Festa della Chisola e Wine fest, Borgonovo capitale del gusto

Per il Wine fest è buona la prima. La prima tappa della decima edizione del festival dei vini è partita domenica 1° settembre da una piazza di Borgonovo baciata dal sole e con un partner di tutto rispetto. L’ortrugo, protagonista del Wine fest, ha fatto il paio con la chisöla, focaccia con i ciccioli di cui forse mai come quest’anno Borgonovo ha mostrato l’orgoglio di esserne la patria. La 53 sagra d’la chisöla, andata letteralmente a ruba, e il Wine fest hanno trasformato il paese in una capitale del gusto e delle tradizioni.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà