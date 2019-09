Maxi tamponamento in autostrada A1, cinque auto coinvolte. Traffico bloccato in direzione Milano

Un tamponamento ha coinvolto cinque auto in autostrada A1 tra Fiorenzuola e Piacenza in direzione Milano. L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 di lunedì 2 settembre e la carreggiata in direzione Nord è completamente bloccata. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. In base alle prime informazioni ci sarebbero persone incastrate ma non ci sarebbero feriti gravi, il traffico invece ha subito pesanti rallentamenti.

