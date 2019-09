I lavori per la nuova mensa slittano: un milione e 600mila euro di spesa

Si allungano i tempi per la nuova mensa delle scuole di Borgonovo. Il cantiere, che si era ipotizzato di poter far partire a giugno, non è ancora stato avviato. Per il momento i bambini al rientro delle vacanze torneranno ad usare la vecchia mensa. Nel frattempo sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori che, data la loro invasività visto che occorre abbattere la vecchia palestra delle scuole medie, non potranno partire nell’immediato. Al bando di gara hanno partecipato 38 ditte, di cui una di Sondrio ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria. Costo totale un milione e 600mila euro.

