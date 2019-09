Sono dovuti intervenire quattro mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono sprigionate da un trattore in località Quartazzola, poco distante da Gossolengo. Ancora incerte le cause che hanno innescato il rogo, che ha distrutto completamente il mezzo agricolo e che a causa delle scintille e dei lapilli sollevati in aria rischiava di incendiare i campi circostanti.

Alte lingue di fuoco e una densa colonna di fumo nero si sono elevati al cielo, anche a causa del gasolio contenuto nel serbatoio e degli imponenti pneumatici del trattore. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.