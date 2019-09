Piazza Cavalli trionfo di salumi e vini: “Piacenza è un mare di sapori”

Piacenza, unica provincia in Europa, a vantare tre prodotti Dop nel comparto salumeria, mette in mostra i propri prodotti attraverso la settima edizione di “Piacenza è un mare di sapori”.

Degustazioni, show cooking e laboratori con i prodotti DOP e IGP del territorio. In piazza Cavalli torna una delle più grandi kermesse enogastronomiche. Appuntamento venerdì 6 e sabato 7 settembre con un ricchissimo programma di eventi e iniziative messo a punto da Consorzio salumi Dop piacentini, in collaborazione con il Comune di Piacenza, assessorato agricoltura della Regione Emilia Romagna e Ministero delle politiche agricole. Le iniziative si concentreranno in piazza Cavalli dove stand enogastronomici, laboratori, l’importante evento “Tramonto DiVino” e appuntamenti musicali, faranno da cornice alle degustazioni dei prodotti agroalimentari dell’Emilia Romagna accompagnati dai migliori vini regionali e piacentini.

La kermesse si apre venerdì 6 settembre alle 11 con laboratori, momenti di degustazione e attività educational. Alle 15 l’architetto Manrico Bissi dell’associazione “Archistorica” condurrà una camminata alla scoperta delle peculiarità storico-artistiche di piazza Cavalli e dintorni. Alle 17 il direttore del Consorzio di Tutela Salumi Dop piacentini Roberto Belli presenterà il progetto “Europe, open air taste museum”. Alle 20.30 l’associazione culturale “Muselunghe” porterà in scena un monologo con l’attore piacentino Corrado Calda “Un cardinale masterchef: Giulio Alberoni da Piacenza all’Europa”. Letture a cura di Anna Rosa Zanelli, fonti storiche di Daniela Morsia. Dalle 21.30 musica con l’orchestra Mirko Casadei. Sabato 7 settembre lezioni di gusto tra terre, vini e prodotti tipici, dalle 19.30 Tramonto DiVino e dalle 21.30 Daniele Ronda in concerto.