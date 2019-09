Vandali nella notte a Borgonovo, distrutti i lunotti di cinque auto

Vandali in azione in piazza de Cristoforis a Borgonovo, dove cinque auto sono state danneggiate. Ad accorgersi di quello che è successo è stato un residente che questa mattina è sceso per andare al lavoro e una volta arrivato di fronte alla sua auto, di lato l’acquedotto comunale, ha notato il lunotto posteriore completamente in frantumi.

Altre quattro auto parcheggiate di fianco erano nelle stesse condizioni. Sul gesto, che pare essere stato frutto di un atto vandalico, indagano i carabinieri di Borgonovo. Una residente avrebbe sentito schiamazzi e il rumore di vetri rotti ma a quanto pare non ci sarebbero testimoni oculari.