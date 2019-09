Capanno in fiamme a Bersano di Besenzone. Distrutto il tetto in eternit

Un piccolo capanno adibito a legnaia è stato divorato dalle fiamme in località Bersano di Besenzone. La struttura è andata completamente distrutta. Anche il tetto in eternit si è danneggiato, ed è stata coinvolta l’Asl per le verifiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Le fiamme hanno lambito una linea elettrica aerea ed Enel è intervenuta per verificare se ci sono stati danni.

