La cucina piacentina vola in Florida: l’esperienza di Davide ed Elena

I tortelli con la coda in versione a stelle e strisce. Il salame al cioccolato come grande novità delle tavole statunitensi. E le istruzioni basilari della tecnica di cottura della pasta come misura precauzionale da indirizzare ai consumatori americani. I piacentini Davide Calda ed Elena Gianformaggio, marito e moglie, sono reduci da un’esperienza esaltante in Florida, dove hanno avviato una piccola azienda di produzione e distribuzione di prodotti italiani surgelati, comprese le prelibatezze della nostra provincia. Da qualche settimana, la coppia ha scelto di tornare a vivere in Italia per dedicarsi a un’altra attività. Ma l’iniziativa professionale nel settore gastronomico intrapresa in Usa è stata carica di soddisfazioni e, neanche a dirlo, di aneddoti: “Alcuni clienti americani hanno servito i nostri tortelli piacentini con salsa marinara, aglio e ragù alla bolognese”.

