Mercato europeo, 140 espositori per l’edizione numero 15

Edizione numero 15 del Mercato europeo, una manifestazione diventata ormai tradizione, che anche quest’anno metterà in connubio piatti e prodotti tipici di oltreconfine con le tipicità enogastronomiche piacentine. Da venerdì 6 a domenica 8 settembre il Pubblico Passeggio – dalle 8 alle 23 – tornerà ad essere vetrina e palcoscenico di specialità artigianali e culinarie provenienti da tutta Europa: 140 i banchi che esporranno, dei quali 120 di nazionalità estere.

Per consentire l’allestimento degli stand e lo svolgimento del mercato europeo, già dalle ore 12 di giovedì 5 settembre sino alle 4 del mattino di lunedì 9, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico.

Sarà vietata la sosta con rimozione forzata nel tratto dell’area di parcheggio di via IV Novembre (fronte Cheope) delimitato dall’apposita segnaletica, dove i soli mezzi degli espositori – dotati di contrassegno identificativo – potranno posteggiare.

Contestualmente, sarà vietata la circolazione in viale Pubblico Passeggio, via Alberici e nel tratto di via Giordani compreso tra il Pubblico Passeggio e il civico 21. Dal provvedimento saranno esonerati residenti, dimoranti, proprietari e fruitori di posti auto privati, che potranno percorrere con la massima cautela i tratti interessati dalla manifestazione. Varrà invece per tutti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.