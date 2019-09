Bambino investito da un’auto a Gragnano davanti al Municipio. Trasportato in ospedale

Attimi di grande apprensione a Gragnano. Intorno alle 18.30 di giovedì 5 settembre, un’auto ha investito un bambino che attraversava la strada davanti al Municipio del paese. Fortunatamente le condizioni del bambino condotto in ospedale dall’ambulanza non sarebbero gravi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale per i rilievi di legge e numerose persone che si trovavano nei paraggi, tra loro anche il sindaco Patrizia Calza.

