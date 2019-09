Domani primo assaggio di autunno: in arrivo pioggia e forti temporali

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo nel nostro territorio: la Protezione civile dell’Emilia Romagna, infatti, ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per criticità idrogeologica, idraulica e per i forti temporali che nella giornata di domani, venerdì 6 settembre, interesseranno il Piacentino. L’allerta scatterà a mezzanotte e avrà validità per 24 ore.

“In particolare – si legge nel comunicato della Protezione civile – l’arrivo di una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà condizioni di marcata instabilità sul nostro territorio, che si tradurranno in precipitazioni a carattere di rovescio. Le piogge interesseranno anche le aree di pianura e di conseguenza la città. Associati ai fenomeni temporaleschi sono inoltre previste precipitazioni superiori ai 70 millimetri. Previsti anche venti di forte intensità.