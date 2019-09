Incidente per passaggio a livello alzato, Callori: “Pretendere sorveglianza”

A Sarmato, nel cuore della notte di giovedì 5 settembre, si è verificato un incidente tra un’auto che transitava in un passaggio a livello ferroviario e un locomotore in uso per lavori di manutenzione. Il protocollo prevede che i passaggi a livello siano chiusi dal regolatore solo durante la circolazione regolare dei treni. Il passaggio a livello – alzato – in casi simili dovrebbe essere protetto anche di notte da personale a terra secondo i verbali di accordo con la ditta responsabile dei lavori.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Fabio Callori chiede alla giunta regionale se non consideri necessario, in futuro, sollecitare controlli anche da parte di FER affinché tutti i contratti anche RFI con le ditte che effettuano lavori sul territorio regionale garantiscano la sicurezza dei passaggi a livello aperti per lavori con personale a terra delle ditte stesse, o con personale FER nel caso ciò non sia previsto nei verbali di accordo.