Salumi piacentini verso l’Europa con “Piacenza un mare di sapori”

Non c’è solo il mercato europeo a ingolosire i palati piacentini. Con due giorni di degustazioni, show cooking e laboratori – oltre all’evento nell’evento “Tramonto diVino” – la manifestazione “Piacenza un mare di sapori” porta in piazza Cavalli, venerdì 6 e sabato 7 settembre, i prodotti Dop e Igp del territorio, con un programma di eventi e iniziative messo a punto dal Consorzio salumi Dop piacentini, in collaborazione con il Comune di Piacenza, assessorato agricoltura della Regione Emilia Romagna e Ministero delle politiche agricole.

La novità di questa settima edizione è il progetto “Europe, open air taste museum” che rende omaggio alle tre eccellenze Dop piacentine, in un viaggio guidato dallo chef stellato Igles Corelli.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che il concerto dell’orchestra Mirko Casadei, previsto per le 21.30 di questa sera, è stato annullato a causa del maltempo.