Concorsi pubblici da record: quasi 2mila domande per 33 posti

Quasi mille candidati per 29 posti in Comune. Altri 780 per quattro posti all’Ausl. Grazie ai maxi-concorsi indetti da Palazzo Mercanti e dall’azienda sanitaria, a Piacenza sta per aprirsi un autunno di caccia al posto fisso nel settore del pubblico impiego. Erano anni che la nostra città non concedeva una simile opportunità. Per l’occasione i sindacati – Cgil, Cisl e Uil – hanno addirittura avviato corsi preparatori ai concorsi riservati ai loro iscritti.

Si potrà presentare domanda per il concorso in Comune fino alle 12 del 26 settembre. L’assunzione a tempo indeterminato riguarda 29 impiegati amministrativi con 8 posti riservati a volontari delle forze armate.

Sono invece scaduti i termini per la presentazione delle candidature sul concorso indetto dall’Ausl di Modena per l’area vasta che comprende Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.