L’autunno è alle porte: oggi sereno, domani torna la pioggia

I piacentini se ne saranno certamente accorti: l’autunno è ormai alle porte. Il caldo anomalo dei mesi scorsi, che a luglio a raggiunto anche picchi di 37°, è un lontano ricordo. In queste ore una perturbazione di origine atlantica sta infatti portando a un drastico calo delle temperature: ieri, in città e provincia, le medie si sono assestate intorno ai 23°, un trend che dovrebbe proseguire anche nei prossimi giorni. Difficilmente, infatti, si dovrebbero superare i 26°. Di notte le minime si abbasseranno ulteriormente, assestandosi non oltre i 15°.

Per quanto riguarda invece le previsioni del weekend, oggi è previsto un cielo sereno e poco nuvoloso, con nubi alternate a schiarite. Un lieve peggioramento è invece atteso domani, quando dovrebbero manifestarsi precipitazioni a carattere di rovescio. Lunedì e più in generale all’inizio della prossima settimana, invece, il clima tornerà ad essere soleggiato.

Ad ogni modo, gli esperti di Meteovalnure.it, hanno reso noto che quella che si è appena conclusa è una delle prime cinque estati più calde registrate nel Piacentino dal 1880.