Tangenziale di San Polo e ponte sul Rio Scabbie, la Provincia annuncia lavori

Due interventi di manutenzione straordinaria sulle strade piacentine sono stati resi noti dalla Provincia di Piacenza.

Il primo riguarda la realizzazione di una nuova rotatoria per l’adeguamento della Strada Provinciale n° 6 di Carpaneto nei pressi della località di San Polo in Comune di Podenzano. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, dal 10 al 30 settembre, è stata disposta la limitazione della velocità a 30 km/h e la deviazione della circolazione lungo la nuova viabilità in fase di costruzione, dal km 6+800 al km 7+000.

La seconda segnalazione è relativa alla di chiusura totale al traffico della Provinciale 586R di Val d’Aveto in comune di Ferriere, in corrispondenza del ponte sul Rio Scabbie, per i lavori di messa in sicurezza del manufatto. Il provvedimento, deciso per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di manutenzione della struttura, entrerà in vigore a partire dalle 8 di lunedì 9 settembre fino alle 19 dell’8 novembre in corrispondenza del ponte sul Rio Scabbie al km 19+570. Il divieto di circolazione riguarda anche il più ampio tratto compreso tra la progressiva km 18+800 e la progressiva km 20+700 della Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto nel territorio del comune di Ferriere. In quest’ultimo tratto, ad eccezione del ponte, possono essere previste eventuali specifiche deroghe in caso di necessità.