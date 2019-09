Acrobazie e danze per cani: domenica torna “Quattro zampe in azione”

In via XXIV Maggio

Acrobazie, operazioni di soccorso e danze per cani. Gli ingredienti per ripetere il successo delle dieci edizioni precedenti ci sono tutti: l’evento “Quattro zampe in azione” tornerà a far scodinzolare gli amici pelosi e a far divertire i loro proprietari per un intero pomeriggio. L’appuntamento è fissato per questa domenica, 15 settembre, nell’area d’addestramento di via XXIV Maggio, con le numerose attività organizzate alacremente dai volontari del gruppo cinofilo “La Lupa”.

Alle 14.30, le autorità cittadine taglieranno il nastro di “Quattro zampe in azione”, manifestazione patrocinata da Comune, Provincia e Regione per l’undicesimo anno consecutivo. Dalle 15 in poi, le esibizione cinofile prenderanno il via: disc dog, dog dance, mantrailing, mondioring, flyball, ricerca persone disperse e tanto altro. La giornata si chiuderà alle 19 con l’estrazione della lotteria.